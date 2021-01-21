Grup Gündoğarken'den çevrimiçi konser

İnstagram hesaplarında yaptıkları paylaşımda, “Sizleri, konserleri, hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özledik… Şimdilik bu hasreti böyle giderelim..” diyen grup, ayrıca müzik sektörünün pandemi döneminde çok ağır yara aldığının ve herkesin destek olması gereken bir dönem olduğunun altını çizdi.

Konser, bu akşam 21.00’de canlı olarak modasahnesi.com’da yayınlanacak.