Güç Başar Gülle'den Orta Çağ sanatçılarına ithafen

Güç Başar Gülle yeni albümünü, “kendisiyle bütünleşme niyeti taşıyan bir müzisyenin kendisini tecrit etme hikayesi” olarak anlatıyor. Sanatçı, “Bir şeyin kendisinden çok türevini yaşadığımız bu dönem bizi kendimizden o kadar uzak bir yere taşıdı ki, sonunda illüzyon benliğimiz bizi ele geçirdi. Kendimize uzaklığın vicdan sızısıyla her fırsatta “ben” der olduk.” diyerek albümün temel noktasını açıklıyor. “Bensiz (Live)” albümünde, gitarda Güç Başar Gülle ve kontrbasta Volkan Hürsever yer alıyor. Albümün kaydı Alper Mat, mix ve mastering’i ise Cem Çatık tarafından yapıldı. Fotoğraflar ve kapak tasarımı Aykun Tasciian imzası taşıyor.

Berklee Müzik Okulu’nu iki yılda tamamlayan, BBC Senfoni ve ünlü müzik şirketi ECM tarafından yürütülen projelere, Toronto Üniversitesi, Berklee Valencia gibi önemli okullara davet edilen, Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki birçok önemli müzik festivallerinde yer alan Güç Başar Gülle’nin yeni albümü “Bensiz (Live)” tüm dijital platformlarda yayında!