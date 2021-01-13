Güç Başar Gülle'nin beşinci albümü yayımlandı

“Reverse Perspective (Live)” albümünde; gitarda Güç Başar Gülle, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Apostolos Sideris ve davulda Cem Aksel yer alıyor. Albümün kaydı, mix ve mastering’ini Cem Çatık üstlendi. Videolar, fotoğraflar ve kapak tasarımı ise Aykun Tasciian imzası taşıyor.

BBC Senfoni ve ünlü müzik şirketi ECM tarafından yürütülen projelere, Toronto Üniversitesi, Berklee Valencia gibi önemli okullara davet edilen, Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki birçok önemli müzik festivallerinde yer alan Güç Başar Gülle’nin 5 parçadan oluşan yeni albümü “Reverse Perspective (Live)” tüm dijital platformlarda yayında!