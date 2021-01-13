13.01.2021 - 14:19 |
Güç Başar Gülle'nin beşinci albümü yayımlandı
Besteci, müzik teorisyeni ve performans sanatçısı Güç Başar Gülle’nin beşinci albümü “Reverse Perspective (Live)” MEYPOM etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı! Gülle, geçen yıl yayınladığı “Reverse Perspective” albümünün Pera Müzesi’nde gerçekleşen lansman konserinin canlı kayıtlarından oluşan yeni albümünü, matematik sanatını sevdiren babasına ithaf ediyor. Orta Çağ görsel sanat tekniği reverse perspective (tersten perspektif) ile caz armonisine bambaşka bir bakış getiren sanatçı, modern hayatın çıkmazlarına ses dünyasından bir çözüm sunuyor. “Reverse Perspective (Live)” albümündeki tüm eserlerin müzik ve düzenlemesi Güç Başar Gülle’ye ait. Albümün konser kayıtlarından oluşan klipleri, MEYPOM YouTube kanalında yayında!
“Reverse Perspective (Live)” albümünde; gitarda Güç Başar Gülle, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Apostolos Sideris ve davulda Cem Aksel yer alıyor. Albümün kaydı, mix ve mastering’ini Cem Çatık üstlendi. Videolar, fotoğraflar ve kapak tasarımı ise Aykun Tasciian imzası taşıyor.
BBC Senfoni ve ünlü müzik şirketi ECM tarafından yürütülen projelere, Toronto Üniversitesi, Berklee Valencia gibi önemli okullara davet edilen, Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki birçok önemli müzik festivallerinde yer alan Güç Başar Gülle’nin 5 parçadan oluşan yeni albümü “Reverse Perspective (Live)” tüm dijital platformlarda yayında!