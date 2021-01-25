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25.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Guillermo del Toro’nun yeni filmi 3 Aralık’ta

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro imzalı “Nightmare Alley”nin gösterim tarihi açıklandı.

Guillermo del Toro’nun yeni filmi 3 Aralık’ta

Film, ABD’de bu yıl 3 Aralık’ta vizyona girecek. Senaryosunu Guillermo del Toro ile Kim Morgan‘ın kaleme aldığı film, William Lindsay Gresham‘ın romanından sinemaya uyarlaması. Aynı roman, 1947’de de sinemaya uyarlanmıştı. Film, insanları manipüle edebilen bir karnaval çalışanı ile psikiyatrist bir kadının ilişkisini merkeze alıyor. Filmin başrollerini Bradley Cooper ve Cate Blanchett paylaşılıyor.

 

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