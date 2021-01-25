Guillermo del Toro’nun yeni filmi 3 Aralık’ta

Film, ABD’de bu yıl 3 Aralık’ta vizyona girecek. Senaryosunu Guillermo del Toro ile Kim Morgan‘ın kaleme aldığı film, William Lindsay Gresham‘ın romanından sinemaya uyarlaması. Aynı roman, 1947’de de sinemaya uyarlanmıştı. Film, insanları manipüle edebilen bir karnaval çalışanı ile psikiyatrist bir kadının ilişkisini merkeze alıyor. Filmin başrollerini Bradley Cooper ve Cate Blanchett paylaşılıyor.