Güldiyar Tanrıdağlı'dan yeni albüm Mülhem

Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden ilham alan, halk müziğimizin dünya çapında yaygınlaşması ve evrenselleşmesine dikkat çekmek amacıyla projelendirilen “Mülhem”de, çeşitli enstrümanların düzenlemelerinden oluşan üçü solo piyano için olmak üzere, yedi türkü yer almakta.

Güldiyar Tanrıdağlı'nın halk müziğimizi çokseslilik tekniğiyle işlediği bu eşsiz serinin ilk albümü olan “Mülhem”de kendisine, davulda Volkan Öktem, bas gitarda Eylem Pelit, alto flütte Ayşen Bulut, viyolonselde Selin Nardemir, perdesiz gitardaOnur Özçelik, gitarda Caner Özkan eşlik etti. Hayyam stüdyolarında kaydedilen albümün tüm düzenlemeleri Güldiyar Tanrıdağlı'ya, kayıtlar Can Aykal'a, mix & mastering Sinan Sakızlı'ya ait.

“Mülhem” albümünün ilk klibi, sanatçının daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve 54.000'e yakın izlenme sayısına ulaşan, bestesi Ali Ekber Çiçek'e ait olan “Haydar Haydar” düzenlemesine çekildi. Güldiyar Tanrıdağlı'nın kişisel stüdyosunda çekilen klibin yönetmenliğini Emre Kasap üstlendi. “Tanrıdağlı Müzik Yapım” tarafından yayınlanan “Mülhem” tüm dijital platformlarda yerini aldı.