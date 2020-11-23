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23.11.2020 - 13:54 |

Güler Özince'den tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan yeni albüm

“Merkür Retrosu”, “Öyle Olsa”, “Bulurum Yolunu” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan yeni nesil besteci ve söz yazarı Güler Özince; tüm söz & müzikleri kendisine ait; güncel olayları ve içsel durumlarını anlattığı, her biri bambaşka hissiyatla düzenlenen 8 şarkıdan oluşan “Zihnimin Odaları” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Güler Özince'den tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan yeni albüm

Düzenlemelerin Güler Özince ve Batuhan Çaylak’a ait olduğu albümün, elektrik gitarları Emre Tankal’a mixleri ise Erim Arkman’a ait. Sanatçı; son sekiz yılda yaptığı bestelerden oluşan albümünde dinleyicisini; her birimizin zihninin odalarına hapsolduğu pandemi sürecinde dünyanın etrafında renkli bir tur atmaya davet ediyor.

Umut ve huzur dolu şarkılardan oluşan Zihnimin Odaları; Bossa, Gipsy, Latin, Samba, Jazz, Hicaz gibi birbirinden farklı türleri ustalıklı bir araya getiriyor.

Hüznü şenlendiren (Bir nev-i Bitter Sweet:)) şarkılardan oluşan “Zihnimin Odaları”nın Jinxx Production, Miam Stüdyoları ve HaremS Müzik Stüdyo’da gerçekleşen kayıtları pandemi dolayısıyla bir yıl sürede tamamlandı.

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