Güler Özince'den tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan yeni albüm

Düzenlemelerin Güler Özince ve Batuhan Çaylak’a ait olduğu albümün, elektrik gitarları Emre Tankal’a mixleri ise Erim Arkman’a ait. Sanatçı; son sekiz yılda yaptığı bestelerden oluşan albümünde dinleyicisini; her birimizin zihninin odalarına hapsolduğu pandemi sürecinde dünyanın etrafında renkli bir tur atmaya davet ediyor.

Umut ve huzur dolu şarkılardan oluşan Zihnimin Odaları; Bossa, Gipsy, Latin, Samba, Jazz, Hicaz gibi birbirinden farklı türleri ustalıklı bir araya getiriyor.

Hüznü şenlendiren (Bir nev-i Bitter Sweet:)) şarkılardan oluşan “Zihnimin Odaları”nın Jinxx Production, Miam Stüdyoları ve HaremS Müzik Stüdyo’da gerçekleşen kayıtları pandemi dolayısıyla bir yıl sürede tamamlandı.