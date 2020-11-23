23.11.2020 - 13:54 |
Güler Özince'den tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan yeni albüm
“Merkür Retrosu”, “Öyle Olsa”, “Bulurum Yolunu” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan yeni nesil besteci ve söz yazarı Güler Özince; tüm söz & müzikleri kendisine ait; güncel olayları ve içsel durumlarını anlattığı, her biri bambaşka hissiyatla düzenlenen 8 şarkıdan oluşan “Zihnimin Odaları” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Düzenlemelerin Güler Özince ve Batuhan Çaylak’a ait olduğu albümün, elektrik gitarları Emre Tankal’a mixleri ise Erim Arkman’a ait. Sanatçı; son sekiz yılda yaptığı bestelerden oluşan albümünde dinleyicisini; her birimizin zihninin odalarına hapsolduğu pandemi sürecinde dünyanın etrafında renkli bir tur atmaya davet ediyor.
Umut ve huzur dolu şarkılardan oluşan Zihnimin Odaları; Bossa, Gipsy, Latin, Samba, Jazz, Hicaz gibi birbirinden farklı türleri ustalıklı bir araya getiriyor.
Hüznü şenlendiren (Bir nev-i Bitter Sweet:)) şarkılardan oluşan “Zihnimin Odaları”nın Jinxx Production, Miam Stüdyoları ve HaremS Müzik Stüdyo’da gerçekleşen kayıtları pandemi dolayısıyla bir yıl sürede tamamlandı.