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26.01.2021 - 10:49 |

Gülşah Kömür'ün ilk teklisi çıkıyor

Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması”nda 11 bin kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Gülşah Kömür’ün ilk şarkısı “Çok mu Zor?”, 27 Ocak itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!

Gülşah Kömür'ün ilk teklisi çıkıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen online müzik yarışmasında yaklaşık 11 bin kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Gülşah Kömür, yarışma boyunca Mustafa Sandal ve Tarık Sezer’den koçluk alma fırsatı yakaladı. 25 yaşındaki genç şarkıcı, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek “Çok mu Zor” isimli bir şarkı hazırladı. “Çok mu Zor”, 27 Ocak Çarşamba günü GNL & FreeZone Stüdyo etiketiyle tüm platformlarda yayında olacak.

 

Kayıtlar FreeZone Stüdyo’da tamamlandı.

“Çok mu Zor?” şarkısının sözü, bestesi ve aranjesi birçok hit şarkıya imza atan Onur Özdemir’e (Onurr) ait. Kayıtları FreeZone Stüdyo’da tamamlanan şarkıda Onurr vokalleriyle de Gülşah Kömür’e destek oldu.

 

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde klip

Çok mu Zor?” şarkısı için bir klip de çekildi. Çekimleri Hünkar Suyu Kasrı’nda tamamlanan klibin yönetmenliğini ve fotoğraf çekimlerini İmre Haydaroğlu üstlendi.

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