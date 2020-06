Gündelik hayatın içindeki ırkçılık

Daha fazla okuma, izleme, dinleme ve öğrenme çağrısı yapan Empire dergisi, filmlerdeki siyah sese kulak vermenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Empire, siyah deneyiminin anlaşılmasına yardım edecek ve ırkçılığın gündelik hayatın bir parçası halini aldığına dair çok sayıda film olduğuna dikkati çekerek bu yapımları şöyle sıraladı:



“Do The Right Thing” (1989) - Yönetmen: Spike Lee



Filmin senaryosunu da kaleme alan ünlü yönetmen Spike Lee, 30 yıl önce beyazperdeye yansıttığı, ne akıllı telefonların ne de sosyal medyanın olduğu bu hikâyeyle adeta günümüze ışık tutuyor. Senenin en sıcak günlerinden birinde, Brooklyn’de geçen hikâyede nefretin ve bağnazlığın gittikçe şiddete dönüşen haline şahit oluyoruz.



“Son Durak” (Fruitvale Station - 2013) - Yönetmen: Ryan Coogler



Oscar, kenar mahallede yaşayan 22 yaşında genç bir erkektir. Bir gün uyandığında, daha iyi bir evlat, daha iyi bir sevgili ve daha iyi bir baba olmaya karar verir. Ancak işler hiç de istediği gibi kolay olmaz. Bu arada yaşadığı mahallenin karakolu işleri tamamen kontrol altına almak için vargücüyle halka eziyet etmektedir ve Oscar’ın yaşadıklarını neredeyse tüm dünya öğrenecektir.



“Blindspotting” (2018)- Yönetmen: Carlos Lopez Estrada



Şartlı tahliye sürecindeki siyahi bir adam, dengesiz bir ruh haline sahip beyaz arkadaşıyla ilişkisini yeniden gözden geçirmeye başlar. Film, polis şiddeti ve beyaz ayrıcalığı konusunu farklı bir açıdan ele alıyor.



“Artık Çocuk Değiller” (Boyz N The Hood - 1991) -Yönetmen: John Singleton



Los Angeles arka sokaklarında yaşayan üç genç erkeğin yaşamlarına odaklanan film ırk, ilişkiler, şiddet ve geleceğe dair beklentilere dair sorunları ele alıyor.



“Queen & Slim” (2019)- Yönetmen: Melina Matsoukas



Film, ilk buluşmalarından dönen Queen ile Slim’in, arabalarını durduran beyaz polise karşı kendilerini savunurken polisi öldürmeleri sonucu gelişen olayları konu ediyor. Ten renkleri nedeniyle bu durumdan kurtulmalarının hemen hemen imkansız olduğunu bilen çift, kaçmaya karar verir.



“Özgürlük Yürüyüşü” (Selma - 2014) - Yönetmen: Ava DuVernay



Film, 1965 senesinde yaşanan özgürlük yürüyüşünü anlatıyor. 1965 yılında Alabama’nın Selma kentinden eyalet başkentine giden 87 kilometrelik yolda, tarihe geçen üç protesto yürüyüşü yapıldı. Martin Luther King öncülüğündeki bu yürüyüşler kamuoyunu ateşledi. Film, direnişin filizlenip dev bir insan hakları savaşına dönüştüğü tehlikelerle ve baskılarla dolu üç aylık sürece odaklanıyor.



“If Beale Street Could Talk” (2018) - Yönetmen: Barry Jenkins



Moonlight’la Oscar kazanan yönetmen Barry Jenkins bu kez James Baldwin’in aynı adlı romanından uyarlanan bu yeni filminde, işlemediği bir suçtan hapse giren sevgilisinin masumiyetini kanıtlamak için mücadele veren genç bir kadının hikâyesine odaklanıyor.



“13th” (2016) - Yönetmen: Ava DuVernay



DuVernay’ın, Selma’nın ardından çektiği bu belgeselde akademisyenler, aktivistler ve politikacılar, Afrika kökenli Amerikalıların suçluya dönüştürülmesini ve ABD hapishane sistemini analiz ediyor.