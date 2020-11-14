Guston’un sergisi sanat dünyasını ikiye böldü

Sanatçının işlerinde yer alan ve Ku Klux Klan’ı anımsatan figürler, ertelemenin sebebi olarak gösterilmişti. Son olarak ise serginin Mayıs 2022’de Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde kapılarını açacağı duyuruldu.



‘Susturmak değil’

Boston Güzel Sanatlar Müzesi Direktörü Matthew Teitelbaum, yeni tarihleri açıkladığı demecinde sergiyi erteleme kararındaki amacın bazı kişilerin iddia ettiği gibi sanatçıları susturmak olmadığını söyledi. “Aksine müzeyi bu tartışmaların merkezine yerleştirmeye, sanatla ilgili kapsamlı tartışmalara ortam sunacak bir kamusal alan yaratmaya dair bir taahhüt” olduğunu söyledi. “Bu öngörülemeyen zamanlarda, ekstra zaman alarak, Guston’un yalnızca sesinin duyulmasını değil, aynı zamanda verdiği mesajın da anlaşılmasını istedim” dedi.



İtiraz edildi



Ardından pek çok sanatçı ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) itiraz etti. 100 sanatçı ve AICA, kurumların ırksal adaleti sağlamada maruz kalacakları baskıya hazırlıksız olduklarını kamuoyuna duyurduklarını söylerken sorumluluklarından kaçtıklarını dile getirdiler. Serginin ertelenmesine karşı çıkan Tate Modern küratörlerinden Mark Godfrey için de uzaklaştırma kararı alındı.



