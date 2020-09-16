MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gyllenhaal ve Villeneuve’den yeni bir proje
ABONE OL
16.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Gyllenhaal ve Villeneuve’den yeni bir proje

Jake Gyllenhaal, daha önce “Enemy”de birlikte çalıştığı yönetmen Denis Villeneuve ile yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Gyllenhaal ve Villeneuve’den yeni bir proje

Aktör, projenin ne olduğu hakkında ise bir açıklama yapmadı. “Sicario”, “Arrival” ve “Blade Runner 2049”un aralarında olduğu filmlere imza atan Denis Villeneuve, merakla beklenen ve ünlü bilimkurgu romanının iki film şeklinde izleyiciyle buluşacak uyarlaması “Dune”un yapım sonrası sürecinde bulunuyor. “Dune”un devam filmini de yönetmeyi planlayan yönetmenin Gyllenhaal ile yapacağı yeni projesinin daha küçük çaplı bir yapım olacağı düşünülüyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Elit keçiler’ yolda

‘Elit keçiler’ yolda

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

İstanbul’da salgın yeniden başladı

İstanbul’da salgın yeniden başladı

Sıradaki Haber