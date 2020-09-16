Gyllenhaal ve Villeneuve’den yeni bir proje

Aktör, projenin ne olduğu hakkında ise bir açıklama yapmadı. “Sicario”, “Arrival” ve “Blade Runner 2049”un aralarında olduğu filmlere imza atan Denis Villeneuve, merakla beklenen ve ünlü bilimkurgu romanının iki film şeklinde izleyiciyle buluşacak uyarlaması “Dune”un yapım sonrası sürecinde bulunuyor. “Dune”un devam filmini de yönetmeyi planlayan yönetmenin Gyllenhaal ile yapacağı yeni projesinin daha küçük çaplı bir yapım olacağı düşünülüyor.



