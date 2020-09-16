16.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Gyllenhaal ve Villeneuve’den yeni bir proje
Jake Gyllenhaal, daha önce “Enemy”de birlikte çalıştığı yönetmen Denis Villeneuve ile yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Aktör, projenin ne olduğu hakkında ise bir açıklama yapmadı. “Sicario”, “Arrival” ve “Blade Runner 2049”un aralarında olduğu filmlere imza atan Denis Villeneuve, merakla beklenen ve ünlü bilimkurgu romanının iki film şeklinde izleyiciyle buluşacak uyarlaması “Dune”un yapım sonrası sürecinde bulunuyor. “Dune”un devam filmini de yönetmeyi planlayan yönetmenin Gyllenhaal ile yapacağı yeni projesinin daha küçük çaplı bir yapım olacağı düşünülüyor.