Hair müzikali Türkiye'ye geliyor

Aylarca müzik listelerin zirvesinde kalan, günümüzde bile hala hafızalarda yer eden ‘Aquarius’, ‘Let the Sunshine In’, ‘Hippie Life’, ‘Good Morning Starshine’ ve ‘I Got Life’ gibi klasik şarkıların da etkisiyle müzikal tarihine damgasını vuran Hair Müzikali, 1979'daki Milos Forman imzalı beyaz perde uyarlamasıyla hali hazırdaki popülaritesini katlamayı başardı. İçerdiği özgürlük temalı mesajlarla günümüzde de izleyici üstünde hala aynı etkiyi bırakan Hair müzikali, 50. yılında görkemli bir prodüksiyonla Türkiye’de ilk kez karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Metro, The Guardian, Time Out, Radio Times ve daha birçok önemli mecradan tam puan alan, 2018’de WhatsOnStage Ödülü kazanan West End uyarlamasıyla Hair, 9-14 Haziran tarihleri arasında Uniq Hall’da hayatınıza bir güneş gibi doğacak.