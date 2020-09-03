Haldun Boysan’a veda

Boysan için Karşıyaka Camii’nde düzenlenen cenaze törenine annesi Nükhet Boysan’ın yanı sıra sanatçının yakınları, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Ankara Taraftar derneklerinden çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan’ın Beşiktaş bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Tombalacı” karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, 150’den fazla yapımda seslendirmen ve oyuncu olarak görev aldı.



