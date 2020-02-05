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05.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Hamilton’ın film uyarlamasına 75 milyon dolar

Disney, Lin-Manuel Miranda’nın Broadway’de büyük ses getiren Tony ödüllü “Hamilton” müzikalinden uyarlanan filmin haklarını satın aldı.

‘Hamilton’ın film uyarlamasına 75 milyon dolar

Disney’in bu anwlaşma için 75 milyon verdiği belli oldu. 2016’da Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs, Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry, Leslie Odom, Jr., Christopher Jackson, Jonathan Groff ve Phillipa Soo’dan oluşan orijinal oyuncu kadrosuyla Richard Rodgers Tiyatrosu’nda çekilen sinema uyarlaması, telif hakları nedeniyle 15 Ekim 2021’de gösterime girecek. Ron Chernow’un kaleme aldığı biyografi romanından uyarlanan “Hamilton”, ABD’nin kuruluşundaki ünlü şahsiyetlerden Alexander Hamiton’nın hayatını merkeze alıyor. 

Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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