‘Hamilton’ın film uyarlamasına 75 milyon dolar

Disney’in bu anwlaşma için 75 milyon verdiği belli oldu. 2016’da Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs, Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry, Leslie Odom, Jr., Christopher Jackson, Jonathan Groff ve Phillipa Soo’dan oluşan orijinal oyuncu kadrosuyla Richard Rodgers Tiyatrosu’nda çekilen sinema uyarlaması, telif hakları nedeniyle 15 Ekim 2021’de gösterime girecek. Ron Chernow’un kaleme aldığı biyografi romanından uyarlanan “Hamilton”, ABD’nin kuruluşundaki ünlü şahsiyetlerden Alexander Hamiton’nın hayatını merkeze alıyor.