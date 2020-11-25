HAN Spaces CEO’su Gizem Burteçin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alkaş ve Nurus ortaklığında kurulan HAN Spaces ile çalışma alanlarını dönüştürmek üzere yola çıktık. HAN’da sanata alan açıyoruz. ArtPick Ile hayata geçirdiğimiz ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…’ sergisiyle de sanatla beraber yaşama hissi veren çalışma alanları oluşturmak, paylaşımlı çalışma alanlarında çalışanların ve ziyaret edenlerin sanattan ilham almasını sağlamak ve sanatın sadece galerilerde ve müzelerde ziyaret edilecek bir kavram olmadığının altını çizmek istedik” dedi.