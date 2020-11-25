25.11.2020 - 07:00 |
‘Han’da sanata alan açıyoruz’
Türkiye’deki iş hanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle buluşturan HAN Spaces, sanatı çalışma alanlarına taşıyor. HAN Spaces ve ArtPick ortak organizasyonuyla gerçekleşecek sergi dizilerinin ilki “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...” geçen hafta ziyarete açıldı. 21 Şubat 2021 tarihine dek görülebilecek sergide 14 sanatçının çalışmaları yer alıyor.
HAN Spaces CEO’su Gizem Burteçin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alkaş ve Nurus ortaklığında kurulan HAN Spaces ile çalışma alanlarını dönüştürmek üzere yola çıktık. HAN’da sanata alan açıyoruz. ArtPick Ile hayata geçirdiğimiz ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…’ sergisiyle de sanatla beraber yaşama hissi veren çalışma alanları oluşturmak, paylaşımlı çalışma alanlarında çalışanların ve ziyaret edenlerin sanattan ilham almasını sağlamak ve sanatın sadece galerilerde ve müzelerde ziyaret edilecek bir kavram olmadığının altını çizmek istedik” dedi.