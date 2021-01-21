Hani Rani güçlü yorumuyla Zorlu PSM'de

Sanatseverleri evlerinin konforunda da yeni deneyimler keşfettirmeye devam eden Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez son albümü “Home”u Mayıs 2020’de yayınlanan ve neoklasik müziğin dikkat çeken isimleri arasında adı anılan Polonyalı genç piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani’yi ağırlıyor.

Enstrümanların kendisine verdiği ipuçlarını takip ederek piyanosuyla hem notaları hem de anı yakalayan eserler sunan Hania Rani, kimi zaman tesadüfen, kimi zaman seçimlerimizle evimiz haline gelen yerlerin hikayesini anlattığı eserleriyle dinleyicileri mecazi bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Beklenmeyen nota ve melodilerle repertuvarını genişleten sanatçı bizleri hayal gücümüzün sembolik sınırlarının ötesine geçmeye davet ediyor.