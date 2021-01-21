21.01.2021 - 12:03 |
Hani Rani güçlü yorumuyla Zorlu PSM'de
Duru müzikal kimliği, besteleri ve tarzı ile neoklasik müziğin dikkat çeken genç isimleri arasında anılan Hania Rani çok özel bir repertuvar ile 19 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani’nin PSM Online’a özel olarak gerçekleştireceği konserin biletleri 21 Ocak tarihinden itibaren passo.com.tr üzerinden satışta olacak.
Sanatseverleri evlerinin konforunda da yeni deneyimler keşfettirmeye devam eden Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez son albümü “Home”u Mayıs 2020’de yayınlanan ve neoklasik müziğin dikkat çeken isimleri arasında adı anılan Polonyalı genç piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani’yi ağırlıyor.
Enstrümanların kendisine verdiği ipuçlarını takip ederek piyanosuyla hem notaları hem de anı yakalayan eserler sunan Hania Rani, kimi zaman tesadüfen, kimi zaman seçimlerimizle evimiz haline gelen yerlerin hikayesini anlattığı eserleriyle dinleyicileri mecazi bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Beklenmeyen nota ve melodilerle repertuvarını genişleten sanatçı bizleri hayal gücümüzün sembolik sınırlarının ötesine geçmeye davet ediyor.