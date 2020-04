‘Happy’ son 10 yılın en popüler şarkısı

Listede birinci sırayı, Pharrell Williams’ın “Çılgın Hırsız 2” (Despicable Me 2) için film müziği olarak yazdığı “Happy” adlı şarkısı aldı. “Happy”, 2013’te Birleşik Krallık listelerinin zirvesinde müteakip olmayan 4 hafta geçirmiş, ardından bir Grammy kazanmıştı.PPL ve BBC Radio 2, Birleşik Krallık (BK) televizyon ve radyolarında çalınma sayılarına dayanarak 2010’ların ilk 10 şarkısının listesini derledi.



Listede birinci sırayı, Pharrell Williams’ın “Çılgın Hırsız 2” (Despicable Me 2) için film müziği olarak yazdığı “Happy” adlı şarkısı aldı. “Happy”, 2013’te Birleşik Krallık listelerinin zirvesinde müteakip olmayan 4 hafta geçirmiş, ardından bir Grammy kazanmıştı.Williams ayrıca, Daft Punk’ın hit şarkısı “Get Lucky” için Nile Rodgers’la yaptığı düetle de listenin 4. sırasında yer aldı. Adele’in “Rolling In The Deep”i listenin ikinci sırasına yerleşirken, Maroon 5’ın Christina Aguilera’yla düet yaptığı “Moves Like Jagger” da üçüncü sırayı aldı.



Listenin tamamı



1. “Happy” - Pharrell Williams

2. “Rolling In The Deep” - Adele

3. “Moves Like Jagger” Maroon 5 ve Christina Aguilera düeti

4. “Get Lucky” Daft Punk ve Pharrell Williams, Nile Rodgers düeti

5. “Can’t Stop The Feeling!” Justin Timberlake

6. “I Gotta Feeling” - Black Eyed Peas

7. “Uptown Funk” - Mark Ronson ve Bruno Mars düeti

8. “Counting Stars” OneRepublic

9. “Forget You” CeeLo Green

10. “Sex On Fire” Kings Of Leon