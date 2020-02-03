Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Ã–ncelikle sizin iÃ§in Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n anlamÄ± nedir?

HayatÄ±, hayatÄ±mÄ± sevgi Ã¼zerinden tanÄ±mlarÄ±m hep. Sosyal medyada sevgililer gÃ¼nÃ¼nde pek Ã§ok ileti arasÄ±nda artÄ±k kiÅŸilerin birbirine sevgilerini sÃ¶ylemeleri kadar, hayatlarÄ±nda var olduklarÄ± noktalarÄ± da paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum; kalp "yaptÄ±ÄŸÄ±m meslek", kalp "sevdiÄŸim hobim", kalp "evcil hayvanÄ±m"... ve dahasÄ±...

Durup dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. HayatÄ±mda dokuma var; kalp "dokuma"! ....Pek olmadÄ±. HayatÄ±mda dans var; kalp "dans"! ...OlmadÄ±. HayatÄ±mda yoga var; kalp "Yoga"! ...Olmuyor... birÃ§ok ÅŸey saydÄ±m... Kendimce fark ettim ki beni tanÄ±mlayan tek bir yol yok. BunlarÄ±n hepsi baÅŸka sevgiler gibi gÃ¶rÃ¼nse de hepsinin Ã¶zÃ¼ bir. .

HayatÄ±m boyunca yoga yapamam, bunu bir rutin haline getiremem. Dokumazsam yaÅŸayamam ama onuÂ da belli bir rutinde tekrarlayamam. Ben zevklerimin, yeteneklerimin, okuduklarÄ±mÄ±n, konuÅŸtuklarÄ±mÄ±n ama en Ã¶nemlisi harekete geÃ§irdiÄŸim her ÅŸeyin bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼yÃ¼m...

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Sevgililer gÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda 8-9 Åžubat tarihlerinde AkbatÄ±'da atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceksiniz. Biraz iÃ§erÄŸinden bahsedebilir misiniz?

Dokuma hayat gibidir, ortasÄ±ndan baÅŸlayamazsÄ±nÄ±z. AdÄ±mlarÄ± sÄ±ra ile Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. Hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda sÃ¶kerseniz iplikte izi kalÄ±r. Bu dokuma surecinde ipliÄŸin hareketini tekrarlayarak bir meditatif sÃ¼rece adim atacaÄŸÄ±z. Sevdiklerimize hediyelerimizi dokurken kendimizin de derinliklerindeki baÄŸlara bakacaÄŸÄ±z.

Ãœstelik geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m malzemeler kullanacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in sevgimizi Ã§evremize de gÃ¶stermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bir kumaÅŸ iÃ§indeki baÄŸlar gibi... Hepimiz birbirimize gÃ¶rÃ¼nmez aÄŸlarla baÄŸlÄ±yÄ±z...

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Gelenek ve modernite arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ gibi gÃ¶rÃ¼yor musunuz kendinizi?

Anadoluâ€™da Ã§ok kadim bilgiler var. HoÅŸgÃ¶rÃ¼, iyi niyet, paylaÅŸmak ve sevgi gibi. Bu hisleri dile dÃ¶kmek iÃ§in de sessiz bir dil geliÅŸmiÅŸ. O da kilim. Kilim anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¶zsÃ¼z dilin simgelerini taÅŸÄ±r. Biz artÄ±k BugÃ¼n eski kilim alfabesini kullanmÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§inde toprak, Ã§iÃ§ek yok denecek kadar az. Anadolu kilimi doÄŸadan aldÄ±ÄŸÄ± sembollerle konuÅŸuyordu, biz bugÃ¼n emojilerle. DolayÄ±sÄ±yla eskiden Ã¶ÄŸrendiÄŸim her ÅŸeyin sembolÃ¼nÃ¼, ÅŸeklini deÄŸil manÃ¢sÄ±nÄ± bugÃ¼ne taÅŸÄ±yan iÅŸler yapÄ±yorum.

Eskiden anlatÄ±lan hisleri, iletiÅŸimi bugÃ¼nÃ¼n araÃ§larÄ± ve sembolleriyle kullanÄ±yorum. Benim de gelenek ve modernite arasÄ±ndaki baÄŸÄ±m birbirimize gÃ¶rÃ¼nmez aÄŸlarla baÄŸlÄ± oluÅŸumuz.

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Ãœretimleriniz hem TÃ¼rkiye'de hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Bu Ã¼retimde sizi sanatsal anlamda neler besliyor?

Sanat demek insan demek. Hayat, hayatin getirdikleri, gÃ¼ncel durumlar... ben olduÄŸum noktalar, biz olduÄŸum zamanlar, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in seÃ§tiÄŸim kiÅŸiler, yerler ve zaman... bugÃ¼n yasarken hissettiÄŸim her ÅŸey beni besliyor.

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YakÄ±n zamanda bize haberini verebileceÄŸiniz bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z var mÄ±?

Yine Anadoluâ€™yu anlattÄ±ÄŸÄ±m erkek giysi koleksiyonum ile New Yorkta olacaÄŸÄ±m, Selfie isimli Anna Laudel Galeri Karakoy'de sergilediÄŸim eserlerim New York, Miami ve Protekizâ€™e gidecekler. HayatÄ±n getirdiÄŸi sÃ¼rprizlerle devam edeceÄŸim.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr