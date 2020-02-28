Harrison adına Liverpool’da anıt

The Guardian’da yer alan habere göre Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, “The George Harrison Woodland Walk” ismi verilen bu projeyi önceki gün, müzisyenin 77’nci doğum gününde açıkladı. Anıt, Harrioson’ın büyüdüğü Wavertree banliyösüne yakın 12 dönümlük bir alana inşaa edilecek. Bu yeşil alanda müzisyenin şarkılarından esinlenen yerel sanatçıların enstalasyonlarına ve sanat eserlerine de yer verilecek.