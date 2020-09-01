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01.09.2020 - 12:01 |

Harun Tekin & Koray Candemir'den Şakalı Akustik online konser

Koray Candemir ve Harun Tekin'in 2014'ten beri hep yok satan gösterisi "Şakalı Akustik" 6 Eylül Pazar akşamı My Open Stage sahnesinde online konser verecek.

Harun Tekin & Koray Candemir'den Şakalı Akustik online konser

Yine birbirlerinin şarkılarına dadanacaklar, yine sevdikleri şarkıları söyleyecekler, yine evdeymişçesine sohbet edecekler, ayrıca bu sefer interaksiyonu da başka bir seviyeye taşıyacaklar ve şu cümlenin hakkını verecekler; muhtemelen daha önce hiç böyle bir şey izlemediniz!

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