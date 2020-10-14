Hashtag 30 Ekim’de vizyonda

Ayşen Yıldırım’ın yapımcılığında Başaran Şimşek’in yönettiği film; bir zamanlar sosyal medya fenomeni olan Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem’in başına gelenleri anlatıyor.

Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber’in birlikte yazdıkları film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor. Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar…