‘Hayaletler’e 2 ödül

“Hayaletler”, Yunan Parlamentosu tarafından insan hakları ve barış konusunda en ilham verici bulunan bir filme sunulan İnsani Değerler Ödülü’nün yanı sıra, dünyanın en önemli kadın sinemacı örgütlenmelerinden Women in Film & Television’un (WIFT) The WIFT GR Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

77. Venedik Film Festivali’nde Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nın Büyük Ödül’ünü alan, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden ise 5 ödül kazanan “Hayaletler”, geçen ay ayrıca 36. Varşova Film Festivali’nin Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçilmişti. Türkiye’nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyeleri üzerinden anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor.



