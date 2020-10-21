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21.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Hayaletler’e bir ödül de Polonya’dan

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği “Hayaletler”e bir ödül de önceki gün sona eren 36. Varşova Film Festivali’nden geldi.

‘Hayaletler’e bir ödül de Polonya’dan

Festivalin Keşifler bölümünde gösterilen “Hayaletler”, Bulgaristan, Polonya ve Romanya’dan sinema yazarlarından oluşan Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçildi. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde de eleştirmenlerin ödülünü alan film, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül birden kazanmıştı. “Hayaletler” ayrıca dün, Belçika’nın en önemli festivallerinden 47. Gent Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Ana yarışmada yer alan “Hayaletler”, en iyi film dalında Büyük Ödül ile müzik ve ses tasarımı dalında verilen Georges Delerue Ödülü için yarışıyor.

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