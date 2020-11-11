“Hayat 40’ta Başlar” İngilizce baskısı ile raflarda

Yazarın kendi gözlem ve tecrübelerini yazmak dışında dünyanın farklı yerlerinden 100'e yakın kadınla konuşup global gerçekçilik katmaya çalıştığı kitabı İstanbul’dan Antep’e, New York’tan Cenevre’ye uzanan imza günleri ve söyleşilerle bugüne dek 10 bin kadına ulaştı.

Şimdilerde İngilizce baskısı ile tüm dünyadaki hemcinsleriyle buluşacak olan bu zamansız kadın kitabı, yazarın 40 yaşın ezber korkusuyla birlikte fiziki değişimlerini trajikomik bir şekilde fark etmesiyle başlıyor. Kimi zaman içinde bulunduğumuz toplumsal normlara kafa tutan yazar, kimi zaman da kendisiyle dalga geçerek benliğini ve varoluş maksadını sorguluyor. Matrak ve eğlenceli bir üslupla hayatı, yaş almayı, kadınlığı ele alarak, okuyucuyu kendini keşfedeceği bir yolculuğa çıkarıyor.

Nalan Miri Sözer kırk yaşına bastıktan sonra, art arda öyle olaylar yaşıyor ki yepyeni bir serüvene atılıyor. Kimine göre 40 kimine göre 50 yaşların bazı insanlar için yarattığı son durak etksine inat kendisi için yeni ve başka bir yol çizmeye karar veriyor. İlk adımı, şehir ve iş hayatı stresi nedeniyle kronikleşen yorgunluğunu “master detoks” yaparak atıyor. Sigarayı bırakıyor, “deeksha terapisi” ile tepeden tırnağa enerji noktalarını hissedip, Bali’de kawa banyosunda kocaman bir tencerenin içinde ağrı noktalarını tedavi ettiriyor. Afrika’da şaman ayinine katılıyor ve dünyanın dört bir yanından kadınla “40 Yaş ve sonrası” hakkında konuşuyor. 40 yaşı geri kalan zamanı nasıl yaşamak istediğine karar vermek için şahane bir dönem olarak tanımlayan Sözer, yaşın ve yaşamın önüne koyduğumuz engelleri yıkmak için ne istediğine karar vermenin, kuralları bozarak hayalleri gerçekleştirmenin yaşsızlığı ilan etmek olduğunu söylüyor ve ‘Asıl mucizeyi yaşamak bu’ diyor.

Nalan Miri Sözer’in kaleminden Feyaz Howell’ın çevirisi ile Mona Kitap’tan çıkan “Life Begins At 40” Ekim ayı itibariyle satışta. Tüm D&R mağazaları, Remzi Kitabevi ve seçkin kitapçılarda. Ayrıca tüm online satış sitelerinde.