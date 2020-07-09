Hayko Cepkin An Epic Symphony Konseri Youtube'da

Event Across Turkey'in, 'Turkcell Platinum Sound Flight Symphony konserleri kapsamında gerçekleştirdiği "An Epic Symphony & Hayko Cepkin" konseri titiz bir çalışma ile seyirci ile buluşmuştu. Bu özel gece, Tuluğ Tırpan ve Hayko Cepkin'in kompozisyonlarını yazdığı ve Turhan Yükseler'in yönettiği 60 kişilik senfoni orkestrası ile unutulmaz ve bir o kadar da farklı bir müzik şölenine dönüşüyor.



Post prodüksiyonunu Ba'ndo Creative Studio'nun yaptığı, Göksel Balaban yonetmenliğinde 10 kisilik bir ekip ve 6 kamera ile kayda alınan bu özel gecenin montajı 5 ay sürdü.



128 kanallık canlı kaydedilen symphony konserinin 4 ay süren mix aşamasında, kayıtlara en ufak bir müdahale ve ekleme yapmadan sunan Hayko Cepkin; 'hem sahnesine hem müzisyenliğine ne kadar güvendiğini gözler önüne seren gurur dolu gecesini, pandemi sebebi ile konser alanlarında buluşamadığı sevenlerine armağan etmekten mutluluk duyduğunu belirtiyor.



Konserin tamamı Hayko Cepkin youtube kanalında izlenebilir.