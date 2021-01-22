Hazi bu kez kadınlar için söylüyor

‘Sayende’; müzisyenin, özellikle pandemi döneminde yaşanan kadına şiddet olaylarından etkilenerek yazdığı bir şarkı.

Senaryosunu Hazi'nin yazdığı şarkının klibinde Türkiye’den ve yurtdışından kadınlar rol aldı. Karakter, mevki, dil, din ve daha başka birçok açıdan farklı olan bu kadınların ortak noktası, hoşgörü.

Uzun yıllar boyunca televizyon ve eğlence sektöründe çalışan Hazi, 2019'da ilk teklisi "Out Of Mind"ı yayınladı. 2017 yılında Karayiplere taşınan ve yoluna bağımsız sanatçı olarak devam eden Hazi, söz yazmaya ve beste yapmaya devam ediyor. Son dönemdeki müziğini, etnik-elektronik olarak değerlendiren müzisyen, şarkılarını beste aşamasında etnik pop kurguluyor, düzenleme aşamasında ise elektronik müzik devreye giriyor.