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22.01.2021 - 11:10 |

Hazi bu kez kadınlar için söylüyor

Müzikseverlerin “Woo Hoo" Grubu ve Dream TV'deki programlarından hatırlayacağı Hazi (Hazal Kazancı), yeni şarkısı "Sayende"yi geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Hazi bu kez kadınlar için söylüyor

Sayende’; müzisyenin, özellikle pandemi döneminde yaşanan kadına şiddet olaylarından etkilenerek  yazdığı bir şarkı.

Senaryosunu Hazi'nin yazdığı şarkının klibinde Türkiye’den ve yurtdışından kadınlar rol aldı. Karakter, mevki, dil, din ve daha başka birçok açıdan farklı olan bu kadınların ortak noktası, hoşgörü. 

 Uzun yıllar boyunca televizyon ve eğlence sektöründe çalışan Hazi, 2019'da ilk teklisi "Out Of Mind"ı yayınladı. 2017 yılında Karayiplere taşınan ve yoluna bağımsız sanatçı olarak devam eden Hazi, söz yazmaya ve beste yapmaya devam ediyor. Son dönemdeki müziğini, etnik-elektronik olarak değerlendiren müzisyen, şarkılarını beste aşamasında etnik pop kurguluyor, düzenleme aşamasında ise elektronik müzik devreye giriyor.

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