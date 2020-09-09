Headbang dergisi yayın hayatına veda ediyor

Headbang ekibi, bu haberi derginin Twitter hesabından yeni sayının kapağını paylaşarak “Headbang çok özel bir sayıyla yayın hayatına veda ediyor. Bugünden itibaren internette çeşitli mecralarda satıştayız. Cuma kitapçılara doğru yola çıkıyoruz. Katkıda bulunanlara ve okurlara teşekkür ederiz. Çağlan Tekil’in başlattığı sayıyı doğum gününe yetiştirdik” sözleriyle duyurdu. Headbang, geçen nisan ayında hayatını kaybeden müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil tarafından 2007 yılının mart ayında Blue Jean dergisinin bir eki olarak yayımlanmaya başlamıştı.