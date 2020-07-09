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09.07.2020 - 10:48 |

Hedonutopia'dan film ve kitap tavsiyeleri

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Hedonutopia, müziğe dair başarıları ile alternatif sahnede adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor. Fırat Külçek ve Kerem Feyzi’den oluşan Hedonutopia, RedBull.com’a verdiği röportajda müzik dışındaki aksiyonlarını anlattı.

Hedonutopia'dan film ve kitap tavsiyeleri

Son yıllarda bağımsız müzik sahnesinin en iddialı isimlerinden olan, Fırat Külçek ve Kerem Feyzi’den oluşan Hedonutopia, 2010’lu yılların başından bu yana dikkat çekiyor. Elektronik, ambient ve psikedelik ögeler barındıran şarkıları ile özgün bir yol izleyen ikili, müzik üretimlerinin yanı sıra özel hayatlarında da keyifli bir yol çiziyor.

 Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up’ın 2017 yılındaki katılımcısı olan Hedonutopia, ‘Maymun Kral’ isimli şarkıları ile projede yer almıştı. İkili müzik dışındaki hayatlarını samimi bir sohbet eşliğinde RedBull.com’a anlattı. İkili verdikleri röportajda; çok eskiye dayanan bir dostlukları olduğunu belirtti, o kadar ki aynı evi paylaşıyorlar. Kendisini ‘görece daha sessiz ve arka planda olmaktan hoşlanan birisi’ olarak tanımlayan Kerem Feyzi, evde geçirdikleri dönemde bol bol FIFA oynadıklarını ve film, dizi izlediklerini aktarıyor. Önerileri arasında ise Werner Herzog yapımı “Into the Inferno” isimli film yer alıyor.

 Grubun bir diğer üyesi olan Fırat Çelik ise, Lars Von Trier yapımı Melankoli’yi öneriyor. Kitap olarak ise her iki müzisyenin de favorisi olarak, Henry David Thoreau’nun eseri öne çıkıyor. İkili eseri “doğada tek başına yaşamak, kendini izole etmek adına güzel bir yol gösterici” olarak ifade ettikleri “Walden-Ormanda Yaşam” adlı kitabı öneriyor.

Müzisyenler evde geçirdikleri bu dönemi kişisel olarak değerlendirmelerinin ardından en çok özledikleri şeyi ise ‘doğada olmak’ olarak yanıtlıyor. Sevilen grup, “Kıyılarda, adalarda kamp yapmayı, geniş ufuklu ve kimsesiz alanlarda dolaşmayı çok seviyoruz. Favori yerlerimiz bizde saklı kalsın. Doğada olmayı çok ama çok özledik. O bizden bıkmış olsa da biz onu çok özledik” sözlerini kullanıyor.

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