Hegemonya yayında

Handan Uslu’nun yönettiği ve 9 farklı kadının tanıklıkları eşliğinde şiddeti tarifleyen belgesel, ilk gösterimini bugün saat 14.00’te platformun YouTube kanalında yapacak. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun hayata geçirdiği Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında yayınlanacak “Hegemonya”nın gösterimi ardından, film ekibinin katılacağı bir çevrimiçi sohbet gerçekleşecek. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ile desteklenen “Hegemonya”, toplumun ve medyanın kadına yönelik şiddete olan katkısını ve etkisini sorguluyor. Ayşe Ece Durmaz, Gül Erdoğmuş, Handan Uslu, İris Mozalar, Mahinur Aytaç, Merve Namlı, Nesibe Kırış ve Zeynep Reva’nın tanıklıklarına yer veren film; hak ve yaşam mücadelesinde kadını bekleyen hukuki ve psikolojik yolculuğun izini sürerken, kadınların iç muhasebelerinden dönüşümlerine, kurdukları duygusal ortaklıkların bu mücadelenin bir parçası olduğunu söylüyor.