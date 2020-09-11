Hemingway uyarlamasına yeşil ışık

İspanyol yönetmen Paul Ortiz’in imzasını taşıyan filmin çekimleri önümüzdeki ay Venedik’te başlayacak. Filmin başrolünde Liev Schreiber yer alacak. Laura Morante, Matilda de Angelis ve Giancarlo Giannini filmin diğer oyuncuları. Hemingway’in otobiyografik öğeler taşıyan romanı, II. Dünya Savaşı sonrası İtalya’da görev yapan Albay Richard Cantwell’i merkeze alıyor.