Koronavirüse değinen şarkının sözlerinde “Hayat çok güzeldi, şimdi hepimiz hapsolduk. Bir hayalet gibi hissediyorum, hayalet şehirde yaşayan” deniyor. Yapılan açıklamada şarkının Los Angeles’ta bir yıl önce kaydedildiği ancak karantinada tamamlandığı belirtildi. Grubun kurucu üyesi Mick Jagger şarkıya ilişkin olarak “Yaşadığımız zamanları yansıtmak istedik. 20 milyon insan onlarla hiç ilgisi olmayan bir konu nedeniyle işlerini kaybetti. Ne kadar az paranız olursa o kadar fazla endişeniz olur. Ben çok şanslıyım ama herkes benim kadar şanslı değil” dedi.