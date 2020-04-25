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25.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Hepimiz hapsolduk’

The Rolling Stones, sekiz yıl aradan sonra dün “Living in a Ghost Town” (Hayalet Şehirde Yaşamak) adlı yeni bir parça yayınladı.

‘Hepimiz hapsolduk’

Koronavirüse değinen şarkının sözlerinde “Hayat çok güzeldi, şimdi hepimiz hapsolduk. Bir hayalet gibi hissediyorum, hayalet şehirde yaşayan” deniyor. Yapılan açıklamada şarkının Los Angeles’ta bir yıl önce kaydedildiği ancak karantinada tamamlandığı belirtildi. Grubun kurucu üyesi Mick Jagger şarkıya ilişkin olarak “Yaşadığımız zamanları yansıtmak istedik. 20 milyon insan onlarla hiç ilgisi olmayan bir konu nedeniyle işlerini kaybetti. Ne kadar az paranız olursa o kadar fazla endişeniz olur. Ben çok şanslıyım ama herkes benim kadar şanslı değil” dedi. 

Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
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