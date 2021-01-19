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19.01.2021 - 16:20 |

Herkes Tek, 28 Ocak'ta dijital platformda

Seyirciyle buluştuğu ilk günden beri bağımsız müzik sahnesini desteklemesiyle bilinen Herkes Tek, 2021’in ilk canlı yayınıyla 20 sanatçıyı bir araya getiriyor. Kendine Has’ın da desteğiyle gerçekleşecek Herkes Tek, 28 Ocak Perşembe günü, beş saatlik özel bir yayınla dinleyicilerin evine konuk olacak. 19:00 - 00:00 arasında gerçekleşecek konserler, modasahnesi.com’dan canlı yayınlanacak.

Herkes Tek, 28 Ocak'ta dijital platformda

Her sanatçının 15 dakikalık solo performansıyla sahne alacağı Herkes Tek; Ahmet Ali Arslan, Akkor, Ali Deniz Kardelen, Barlas Tan Özemek, Can Güngör, Cava Grande, Deniz Alnıtemiz, Dilan Balkay, Gökçe “ÇeÇe” Gürçay, Gülinler, Güneş Özgeç, In Hoodies, İdil Meşe, Kalben, Kamufle, Korhan Futacı, Nilipek., Özgün Semerci, Tuğçe Şenoğul ve Umut Çetin’i ağırlayacak.

Olmadı Kaçarız ve HOOD Base organizasyonuyla, #KendineHas desteğiyle gerçekleşecek Kendine Has Sunar: Herkes Tek’in biletleri modasahnesi.com adresinde satışa sunuldu.

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