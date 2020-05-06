06.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Hiç duyulmayan Beatles şarkısına açık artırma
The Beatles grubunun üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr’ın 1992 yılında birlikte yazdığı ancak hiç yayınlanmamış “Angel Disguise” şarkısının kaydı önümüzdeki günlerde Omega Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunuluyor.
The New York Post’ta yer alan habere göre “The Tony Prince Collection” kapsamında satışa sunulacak kasetteki şarkı, grubun 1970’de dağılmasının ardından 23 yıl sonra eski grup arkadaşları arasındaki tek şarkı sözü iş birliği olarak kabul ediliyor. Parça, Starr’ın 1992 yılında çıkan solo albümü “Time Takes Time” için bestelenmişti ancak hiçbir yerde yayınlanmadı. Omega Müzayede Evi direktörü Paul Fairweather, “Daha önce duyulmamış ve piyasa sürülmemiş bir şarkıyı yayınlamak harika” dedi. Açık artırmadan elde edilen gelirin dörtte biri ise NHS Charities Together COVID-19’a bağışlanacak.