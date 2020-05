Hiç duyulmayan Beatles şarkısına açık artırma

The New York Post’ta yer alan habere göre “The Tony Prince Collection” kapsamında satışa sunulacak kasetteki şarkı, grubun 1970’de dağılmasının ardından 23 yıl sonra eski grup arkadaşları arasındaki tek şarkı sözü iş birliği olarak kabul ediliyor. Parça, Starr’ın 1992 yılında çıkan solo albümü “Time Takes Time” için bestelenmişti ancak hiçbir yerde yayınlanmadı. Omega Müzayede Evi direktörü Paul Fairweather, “Daha önce duyulmamış ve piyasa sürülmemiş bir şarkıyı yayınlamak harika” dedi. Açık artırmadan elde edilen gelirin dörtte biri ise NHS Charities Together COVID-19’a bağışlanacak.