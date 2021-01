Hint Filmleri: Hint Yapımı Olan En Çok İzlenen Ve Sevilen Filmler

Hint filmleri gerek senaryosu ile gerekse de oyuncu kadrosu ile pek çok kişi tarafından beğenilen film türleri arasında yer almaktadır. Özellikle Hint filmleri birçok kişinin takip ettiği ve puanladığı filmlerdir. Aamir khan gibi ünlü aktörleri bünyesinde barındıran Hint filmleri izlemeye değer olan filmlerdir. Bu filmler yüksek hasılat elde etmeyi de başarmışlardır. Ayrıca aşağıdaki listede yer alan Hint filmlerinin birçoğu da ödül almaya layık görülmüş filmlerdir. Sizler de eğer Hint filmlerini izlemeyi seviyorsanız hazırlamış olduğumuz bu listeye göz atmayı unutmayın. Hazırlanan bu listede en güzel Hint filmlerini en yüksek puanla bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Hint filmleri dünya sinemasında önemli bir yeri olan filmlerdir. Özellikle uzun metrajlı olan filmleri ile ön plana çıkan ve birbirinden yetenekli oyuncuları ile Hint kültürünü de yansıtan bu filmler ülkemizden de en çok sevilen film türlerinden bir tanesidir. Hint filmleri birçok kişinin gözdesi haline gelmiş durumdadır.

1) Sorarai Pottru

2020 yılında gösterime girmiş ve yeni bir filmdir. Sorarai Potru filmi IMDb’de de yüksek puana ulaşmayı başarmıştır. IMDb puanı 8.3 olan bu filmin yönetmenlik koltuğunda Sudha Kongara adlı Hintli yönetmen oturmaktadır. En iyi aksiyon Hintli filmler arasında yer alan Sorarai Pottru filmi aynı zamanda dramda içermektedir.

2) Dil Bechara

2020 yılında çıkan bir başka film de Dil Bechara filmidir. 2020 yılında gösterime girmiş ve kısa sürede dünya sinemasında da ses getirmiş bir Hint filmidir. 7.9 IMDb puanı bulunan bu film düşük bütçe ile hazırlanmış ve yüksek hasılat elde etmeyi başarmıştır. Romantik komedi türünde bir filmdir.

3) Ludo

Ludo filmi de bir netflix filmidir. Hintli filmleri arasında en beğenilen filmlerden olan Ludo filmi 7.6 IMDb puanı bulunmaktadır. Bu film Türkiye’de de 12 kasımda gösterime girmiştir. Aksiyon dram ve komedi üçlemesi ile çekilen bu filmin yönetmeni ise Anurag Basu adlı Hintli yönetmen olmuştur. Başrolünde ise Pankaj Tripathi yer almaktadır.

4) Lootcase

Suç filmlerini izlemeyi sever misiniz? 2020 yılında gösterime girmiş olan bir suç filmidir. Lootcase filmi 7.5 puan almayı da başarmıştır. Filmde sadece suç unsurları değil aynı zamanda komedi de yer almaktadır. Filmde ana karakter ise Nandan adlı karakterdir. Polis ile devletin mafya ile olan mücadelesini anlatır.

5) Kumbalangi Nights

Son yıllarda gösterime girmiş olan bir Hint filmidir. Kumbalangi Nights filmi içerisinde 4 tane Hintli kardeş yer almaktadır. Kumbalangi Nights filminde başrolde ise Shane Nigam ve Soubin Shair yer almaktadır. Bir dram filmi olan bu filmin yönetmenlik koltuğunda Hintli yönetmen Madhu C. Narayan yer almaktadır. 8.4 IMDb puanı bulunmaktadır.

6) Asuran

2019 yılında gösterime girmiş olan bir Hint filmidir. Asuran en kısa süre içerisinde Hindistan’da da en popüler film haline gelmiştir. 8.5 IMDb puanı olan bu film aksiyon ve dram içermektedir. Dhanush ve Prakes Raj adlı Hintli oyuncuların başrolde yer aldığı bu film Hintli bir aile filmidir.

7) Jersey

8.2 IMDb puanı olan Jersey filmi de son yıllarda gösterime girmiş bir filmdir. 2019 yılının en iyi filmlerinden olan Jersey filmi sporcunun hayatını anlatmaktadır. Sporcunun azimli oluşunu ve hayatında yaşanmış olan problemleri anlatmaktadır. Jersey filmi bir Hintli spor filmi olarak da bilinmektedir. Filmin yönetmeni ise Gowtam Tinnanuri’dir.

8) Kaithi

Türkçe olarak film Mahkum olarak bilinmektedir. Başrol oyuncularında Narain ve Ramana adlı oyuncular yer almaktadır. 8.2 IMDb puanı olan Kaithi filmi 2019 yılında gösterime girmiş en iyi gerilim filmlerinden bir tanesi olmuştur. Kaithi filminin yönetmeni ise Lokesh Kanagaraj adlı yönetmendir. Bol gerilim içeren film aynı zamanda aksiyon filmleri arasındadır.

9) Super Deluxe

Super Deluxe filmi en çok sevilen filmlerdendir. Son yıllarda gösterime giren en güzel Hint filmlerinden olan Super Deluxe filmi 8.2 IMDb puanı bulunmaktadır. Aksiyon dram ve suç üşlemesi ile oluşan bu film pek çok kişinin birbiri ile olan yakın ilişkisini anlatmaktadır. Filmin yönetmeni ise Kumanararaja’dır.

10) Agent Sai Srinivasa Athreya

Hint sinemasında önemli bir yer edinmiş olan Agent Sai Srinivasa Athreya filmi 2019 yılında ilk kez gösterime girmiştir. 8.2 IMDb puanına erişmeyi başarmıştır. Filmin yönetmenliğinde ise Swaroop Rsj adlı Hintli yönetmen oturmaktadır. En güzel Hint ajan filmlerinden bir tanesidir. Naveen Polishetty ve Shruti Sharma gibi başrol oyuncuları bulunmaktadır.

11) Sanju

2018 yılında gösterime girmiş olan Sanju filmi 7.8 IMDb puanına sahiptir. Sanju filmi gerçek hayatta yaşanan bir olaydan esinlenerek oluşturulmuştur. 2018 yılında ortaya çıkmış olan en iyi Hint filmlerinden biridir. En güzel biyografi filmlerinden olan Sanju filminin yönetmeni ise Rajkumar Hirani adlı Hintli yönetmendir.

12) Stree

Komedi ve korku ikilisi ile oluşturulmuş bir Hint filmi olan Stree filmi 2018 yılında gösterime girdi. 7.6 IMDb puanı olan Stree filmi 2018 yılında gösterime girmiştir. Rajkummar Rao ve Pankaj Tripathi adlı oyuncuların başrolde olduğu Stree filminin yönetmeni ise Amar Kaushik’tir. Film küçük bir kasabada geçmektedir.

13) Andhadhun

Andhadhun filmi 3 sene önce gösterime girmiş bir filmdir. Kısa sürede dünya sinemasında en çok sevilen filmlerden olan bu Hint filmi 8.3 IMDb puanına erişmiştir. Andhadhun filminin yönetmeni ise Sriram Raghavan adlı yönetendir. Hint sinemasının en etkileyici filmlerinden olan bu film görme engelli bir piyanistin hikayesini anlatmaktadır.

14) Gelinim Olur Musun?

Hint filmleri denilince akla ilk gelen aşk filmlerinden olan bu film 7.3 puana sahiptir. 2004 yılında gösterime girmesine hala akıllarda olan Hint filmlerinden olan Gelinim Olur Musun filmi komedi dram ve müzikal türünde çekilmiştir. Gelinim Olur Musun filminin yönetmeni ise Gurinder Chadha adlı yönetmendir. Martin Henderson ve Nadira Babbar adlı oyuncular başrol oyuncularıdır.

15) Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

Filmin yönetmeni Ken Scott adlı usta Hintli yönetmendir. Annesi öldükten sonra küçük yaşlardan itibaren babasını görmeyen Aja babasını aramak için Avrupa’nın büyük şehirlerinden olan Fransa’ya yolculuk yapar. Filmin başrol oyuncuları arasında Dhanush e Berenice Bejo adlı Hintli oyunculardır. 7.0 IMDb puanı vardır.

16) Sende Rabbimi Gördüm

2008 yılında ilk kez gösterime girmiş olan Sende Rabbimi Gördüm filmi 7.2 IMDb puanı bulunan bir filmdir. Bir aşk filmi olan bu film izlenmesi gereken filmler arasındadır. En güzel Hint kültürünü yansıtan filmlerden bir tanesidir. Filmin başrol oyuncuları Anushka Sharma ve Vinay Pathak adlı oyunculardır.

17) Ghajini

Usta Hintli oyuncu ve yönetmen olan Aamir Khan’ın filmlerinden bir tanesidir. 2008 yılında ilk kez gösterime giren Ghajini filmi bir dram ve aksiyon filmidir. Film bol bol dövüş sahnesi de içermektedir. Zengin bir iş adamını canlandıran Şangay Singhania başına aldığı darbe ile birlikte daha önce yaşanan hiçbir şeyi hatırlamıyor. 7.3 IMDb puanı bulunur.

18) Life Of Pi

Dünyaca ünlü Hint filmleri bulunmaktadır. O Hint filmlerinden biri de Pi’nin yaşamı olarak da Türkçe’ye çevrilmiş olan Life Of Pi filmidir. 7.9 IMDb puanı bulunan bu dizi muhteşem bir senaryoya sahiptir. Kaplan ile çocuğun hayatta kalma mücadelesini anlatan bir Hint filmidir.

19) Yarın Hiç Olmayabilir

Yarın Hiç Olmayabilir sadece Hint sinemasının değil aynı zamanda Dünya sinemasının da en iyi aşk filmlerinden bir tanesidir. 8.0 IMDb puanı olan Yarın Hiç Olmayabilir filmi 2003 yılında ilk kez gösterime girmiştir. Bu aşk filminin yönetmeni ise Nikkhil Advani’dir. Mutlaka izlemeniz gereken Hint filmleri arasındadır.

20) Bajrangi Bhaijaan

En sevilen Hint filmlerinden birisi de Bajrangi Bhaijaan filmidir. 2015 yılında gösterime giren IMDb puanı da 8.0’dır. Filmin yönetmenliğinde ise Kabir Khan adlı Hintli yönetmen oturmaktadır. Salman Khan ve Harshaali Malhotra adlı oyuncular oturmaktadır. Pakistanlı bir konuşma engelli kızın yaşam mücadelesini anlatmaktadır. Dram türünde çekilmiş bir filmdir.

21) My Name İs Khan

Belkide izleyebileceğiniz en güzel Hint filmlerinden bir tanesidir. My Name İs Khan filminin yönetmeni ise Karan Johar’dır. Bir asperger sendromu olan Khan adlı karakterin yaşamını anlatan muhteşem bir Hint filmidir. Bu film aynı zamanda Müslümanların da yaşamış olduğu zorlukları anlatmaktadır. Dram yüklü olan filmlerden biridir. 7.8 IMDb puanı bulunur.

22) Slumdog Millionarie

Yoksu bir ailede büyümüş olan Jamal’ın milyoner olma hikayesini anlatan bir filmdir. Bu film 8.0 IMDb puanını kazanmıştır. Aynı zamanda da Oscar ödülüne layık olarak görülmüş ve Oscar ödülü de kazanmış olan bir filmdir. Hint filmleri arasında en sevilen ve en ünlü filmler arasında yer almaktadır.

23) Secter Superstar

2017 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Beyaz perde de en sevilen filmlerden olmayı başaran Secret Superstar filmi 8.0 IMDb puanı bulunan bir aile filmidir. Advait Chandan adlı Hintli yönetmenin yönettiği bu film en iyi Bollywood filmlerinden birisidir. Müslüman bir kız çocuğun şarkıcı olma yolunda giden kariyerini anlatmaktadır.

24) Lagaan: Bir Zamanlar Hindistan’da

Hint kültürünü sonuna kadar yansıtan bir Hint filmidir. 8.1 IMDb puanı olan bu film 2001 yılında Hindistan’da gösterime girmiş ve kısa süre içerisinde Dünya’da da en sevilen filmler arasında yer almayı başarmıştır. İngiliz sömürgeciliği altında yaşayan Hint halkını anlatmaktadır. Başrol oyuncularında Aamir Khan yer almaktadır.

25) Barfi

Mutlaka izlemeniz gereken bir Hint filmidir. Barfi 2012 yılında gösterime girmiş ve 8.1 IMdb puanı ile yüksek IMDb puanına ulaşmıştır. Barfi filmi komedi dram ve romantik üçlemesinde oluşturulmuş bir filmdir. Murphy adlı karaktere herkes Barfi lakabını vermiştir. Hem sağır hem de dilsiz olan bir genç kızın hikayesini anlatan bir filmdir.

26) Bhaag Milha Bhaaag

Sporcu filmlerinden olan bu filmin yönetmeni Rakeysh Omprakash Mehra’dır. Bir sporcu atletin başarı hikayesini anlatmakta olan Bhaag Wilha Bhaag 2013 yılında gösterime girmiş ve 8.2 IMDb puanına sahip bir filmdir. Bhaag Milhga Bhaag filmi izlemeniz gereken bir biyografik filmlerdendir.

27) The Beginning

2015 yılında Hint sinema sektörüne damgasını vurmayı başarmış bir filmdir. 8.2 IMDb puanı olan bu film yüksek bütçe ile çekilmiş bir Hint filmidir. Krallığı kazanmak için mücadele eden iki tane öz kardeşin mücadelesini anlatır. Bu iki kardeşte birbirine düşmandır. Soluksuz izleyebileceğiniz bir savaş filmleri arasındadır. Savaş ve aksiyon filmidir.

28) Peekay

Peekay filmi ülkemizde de en sevilen Hint filmlerinden bir tanesi olmuştur. Peekay Pk filmi 8.2 IMDb puanına sahip bir filmdir. Uzay ile Dünya ilişkisi anlatılmaktadır. Peekay adlı uzaylıların dünyada yaşadığı komik olayları konu edinmektedir. Filmin başrolünde usta Hintli oyunculardan olan Aamir Khan yer almaktadır. Yönetmeni ise Rajkumar Hirani’dir.

29) Dil Chahta Hai

Başarılı oyuncu Aamir Khan’ın yer aldığı bir başka Hint filmidir. Dil Chahta Hai filmi romantik komedi filmlerinden bir tanesidir. Bollywood yapımlı olan bu film mutlaka izlenmesi gereken bir aşk filmidir. 8.2 IMDb puanı bulunmakta olan bu filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen Farhan Akhtar oturmaktadır.

30) Swades We The People

2004 yapımlı bir film olan bu film eski bir film olmasına karşın halen daha en sevilen filmler arasındadır. 8.3 IMDb puanına erişmiştir. Bu film Dünya’nın en büyük uzay şirketlerinden olan NASA’da görevli olan Hintlilerin yaşamış olduğu konuları konu edinmektedir. Dram yüklü olan bu filmin başrolünde Shah Rukh Khan yer almaktadır.

31) The Quenn

8.3 IMDb puanına sahip bir filmdir. Hint filmleri arasında en çok sevilen filmlerden olan The Quenn filmi dram ve komedi filmdir. Filmin başrolünde Kangana Ranaut yer almaktadır. Nişanlısına deliler gibi aşık olan bir genç kızın nişan hazırlıklarını anlatmaktadır. Evlilik yaklaştığında ise genç adam kızı terketmiştir.

32) Her Çocuk Özeldir

2007 yapımlı bir film olan Her Çocuk Özeldir filmi 8.4 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Başrolünde en ünlü Hintli aktörlerden olan Aamir Khan yer almaktadır. Ayrıca bu film Aamir Khan filmleri arasında en sevilen filmlerden bir tanesidir. Aamir Khan bu filmde hem başrol oyuncusu hem de yönetmendir.

33) 3 Aptal

Gelmiş geçmiş en iyi Hint filmlerinden biri olarak da kabul edilen 3 aptal filmi 8.4 IMDb puanına sahiptir. Başrolde yine Aamir Khan yer almaktadır. 3 aptal filmi üniversite öğrencilerinin sisteme karşı gelmelerini anlatmaktadır. Hem komik hem de düşündürücü bir film olan 3 aptal filmi en beğenilen filmlerdendir.

34) Veer Zaara

2004 yılında yayınlanmış bir Hint filmidir. Bir aşk hikayesini anlatan Veer Zaara filmi 8.5 puana sahiptir. Pakistanlı olan Veer adlı karakter Hindistan’da pilotluk yapmaktadır. Zaara adlı bir kıza aşık olur ve ona kavuşmak için her yolu dener. Shah Rukh Khan ve Preity Zinta adlı aktörlerin başrolde yer aldığı bir filmdir.

35) Dangal

2016 yılında gösterime girmiş ve kısa sürede dünya çapında da popüler olmuş bir filmdir. Dangal Aamir Khan’ın başrolde olduğu bir başka filmdir. Hint sinemasına yön veren Aamir Khan bu filmde de ününe ün katmıştır. Filmin yönetmenliğinde ise Nitesh Tiwari oturmaktadır. 8.5 IMDb puanı vardır.

36) Game Over

En iyi Hintli filmleri arasında yer almaktadır. Filmin IMDb puanı ise 7.1 olarak belirlenmiştir. Sinema severlerin en sevdiği Hintli filmlerden olan Game Over filmi cinayet temalı olan filmlerden biridir. Game Over filmi yoğun miktarda şiddet de içermektedir. 2019 yılında gösterime girmiştir ve çok beğenilen filmlerden olmuştur.

37) October

2018 yapımlı filmlerden biridir. October filmi 2018 yılında gösterime girdikten sonra kısa sürede ünü dünya çapında olmuştur. 7.5 IMDb puanı olan filmlerden olan bu film Hint sinemasında konusu ile ön plana çıkmayı başarmış filmlerdendir. 5 yıldızlı otelde çalışan bir gencin yaşadığı olayları anlatmaktadır.

38) Missing

Bir başka Hint filmi olan Missing filmi 5.7 IMDb puanı bulunmaktadır. Genç bir kız gizemli bir şekilde birden kaçırılır. Kaçırılan kızın kim tarafından kaçırıldığı da kesinlikle bilinmemektedir. Filmin başrolünde ünlü Hint oyunculardan olan Annu Kapoor ve Manoj Bajpayee adlı oyuncular yer almaktadır. Film tek solukta izleyebileceğiniz oldukça heyecanlı filmlerden bir tanesidir.

39) Black

En güzel Hint filmleri listelenirken Black filmini de listeye dahil etmemezlik olmazdı tabi ki. 2005 yapımlı bir film olan Black filmi 8.2 IMDb puanına da sahiptir. Hem Hint hem de Amerikan ortak yapımlı bir film olan Black filmi Türkiye’de ise Benim Dünyam adı ile gösterimde yer almıştır. Oldukça sürükleyici bir filmdir.

40) Mardaani 2

Mardaani serisinin devamı olan Mardaani 2 filmi 2019 yılında gösterime girmiş bir Hint filmdir. Mardaani 2 7.4 IMDb puanı bulunan filmlerdendir. Bollywood’un ünlü oyuncularının yer aldığı bu film gerçek hayattan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Filmde yer alan baş karakter ise Shivani adlı karakterdir.

41) Sometimes

Dünyaca ünlü olan Hint filmlerinin başında Sometimes filmi yer almaktadır. Sometimes filmi 7.2 IMDb puanı ile oldukça sevilen bir filmdir. HIV hastalığından endişe eden bir adamın hikayesini anlatan bu film heyecan dolu dakikalara da sahiptir. Filmde ana karakterimiz Sila Samanyangalil adlı karakterdir. Sonucunu erken öğrenmek için elinden geleni yapar.

42) Photoraph

Bir başka Hint filmi olan Photograph filmi 2019 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşmuştur. Photograph filmi 6.8 IMDb puanı bulunmaktadır. Oldukça güzel bir senaryosu olan bu filmi mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Rafi adlı karakterin fotoğraf çekerek para kazanma öyküsünü anlatmaktadır. Rafi’nin hayattaki tek varlığı ise bir fotoğraf makinesi ve de babaannesidir.

43) Aligarh

Filmin başrolünde Manoj Bajpayee yer almaktadır. Hem Hintli hem de eşcinsel bir karakter olan Aligarh dışlanmaktadır. İnsan hakları ön planda olan bu filmde Müslüman bir üniversitede yaşadığı zorlukları anlatmaktadır. 7.8 IMDb puanı bulunan bu film izlenmeye değer olan bir filmdir. Oldukça etkileyici bir senaryosu bulunmaktadır.

44) To Let

Tavsiye niteliğinde olan bir diğer Hint filmi de To Let filmidir. To Let filmi 2019 yılında gösterime girmiştir. 8.0 gibi yüksek IMDb puanına sahip olan bu film birçok alanda da ödül almayı başarmıştır. Kirada yaşayan bir ailenin ev sahibi tarafından atılmak istenmektedir. Ev sahibi başka birine daha yüksek kiraya vermeyi amaçlar.

45) Mumbai Meri Jaan

İlk kez 2008 yılında beyaz perde de sinema severlerin karşısına çıkan bir Hint filmi olmuştur. Filmin IMDb puanı ise 7.7 olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Mumbai’de yaşanan bir tren kazasını anlatan bu film oldukça etkileyici ve dram yüklü sahneleri ile ön plana çıkmaktadır.

46) Gali Guleiyan

Filmin başrolünde ünlü Hintli oyuncu olan Manoj Bajpaaye yer almaktadır. 7.1 IMDb puanı bulunan bu film son yıllarda gösterimde yer alan en iyi filmlerden birisi olmuştur. Psikolojik ve dram yüklü sahneleri ile bilinen bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye etmekteyiz. Filmi 2017 yılında gösterime girmiş ve Türkiye’de de beğenilmiştir.

47) The Hungry

2017 yılında birçok Hint filmi gösterime girmiştir. O filmlerden bir tanesi de The Hungry filmi olmuştur. Bu film 7.2 IMDb puanı almıştır. En iyi dram Hint filmlerinden olan The Hungry filmi ünlü İngiliz yazar olan Shakespeare’in bir tiyatro eserinin film haline uyarlanmış şeklidir. Başarılı bir film olarak bilinir.

48) The Launcbox

Irrfan Khan adlı Hintli oyuncunun başrolde yer aldığı bu film izlenmeye değer olan boş zamanlarınızda tercih edebileceğiniz bir filmdir. 7.8 IMDb puanına sahip olan bu film Hindistan’da yer alan farklı gelenekleri konu edinmektedir. Bu film 2013 yapımlı bir filmdir. Filmde sefer tası ile yapılan gelenekler anlatılmaktadır.

49) Section 375

Mutlaka izlememiz gereken Hint filmleri nedir diye soruyorsanız bu filmi başa ekleyebilirsiniz. Section 375 filmi tecavüz temalı olan bir filmdir. 8.1 IMDb puanı ile suç filmleri arasında en beğenilen filmlerden birisi olmuştur. Section 375 filmi Hem Hindistan’da hem de diğer Asya ülkelerinde en sevilen filmlerden birisi olmuştur.

50) Serial killer

2020 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Serial Killer Netflix platformunda ilk olarak yayınlandı. Netflix’te en sevilen filmlerden olan Serial Killer filmi ülkemizde de çok beğenildi. Serial Killer filmi seri katilin yaşamış olduğu cinayetleri anlatmaktadır. Filmde oldukça değişik bir ışık efektleri kullanılmıştır. Alışılagelmişin dışında yer alan bu efektler filme ayrı bir hava katmıştır.

