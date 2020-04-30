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30.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hintli oyuncu Khan’a veda

Milyoner”, “Pi’nin Hayatı” ve “Jurassic World” gibi filmleriyle tanınan Hintli oyuncu Irrfan Khan, kanser tedavisi gördüğü Bombay’de hayata veda etti.

Hintli oyuncu Khan’a veda

Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi “Angrezi Medium”u çekebilecek kadar iyileşmişti.
Sadece Irrfan olarak da bilinen ünlü oyuncu, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmalarıyla tanınmasına rağmen, İngiliz ve Hollywood yapımlarında da rol aldı. “Slumdog

Millionaire”deki (Milyoner) rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda “Haider” ve “Hindi Medium” gibi popüler Bollywood filmlerinde oynadı. 1966 yılında Hindistan’ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti.

‘Televizyona sıkıştım’

Mira Nair’in 1988 yapımı “Salaam Bombay” filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian‘a 2013 yılında verdiği röportajda, “Bu sektöre hikâyeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.
Khan’ın rol aldığı, Hindistan’da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 yapımı “The Warrior” filmi San Sebastian Film Festivali’ne seçilince ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanınca Khan da sektörde adını duyurdu. 

Vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedilerMÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, vatandaşların 6 bakkala olan 35 bin 600 TL'lik borcunu ödedi. Yaşar Coşkun, ramazan bereketini paylaştıklarını belirterek, İnsanlığın iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerimize derman olmaya çalışıyoruz dedi.
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