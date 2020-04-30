Hintli oyuncu Khan’a veda

Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi “Angrezi Medium”u çekebilecek kadar iyileşmişti.

Sadece Irrfan olarak da bilinen ünlü oyuncu, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmalarıyla tanınmasına rağmen, İngiliz ve Hollywood yapımlarında da rol aldı. “Slumdog



Millionaire”deki (Milyoner) rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda “Haider” ve “Hindi Medium” gibi popüler Bollywood filmlerinde oynadı. 1966 yılında Hindistan’ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti.



‘Televizyona sıkıştım’

Mira Nair’in 1988 yapımı “Salaam Bombay” filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian‘a 2013 yılında verdiği röportajda, “Bu sektöre hikâyeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.

Khan’ın rol aldığı, Hindistan’da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 yapımı “The Warrior” filmi San Sebastian Film Festivali’ne seçilince ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanınca Khan da sektörde adını duyurdu.