Hırdavattan sanata

Sophie-Charlotte Bombeck küratörlüğünde düzenlenen “Resim vs. İmge” başlıklı sergi 30 Ekim’e dek Karşı Sanat’ın Beyoğlu’ndaki mekânında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamusal alanlarda yer alan ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sergi, ritim kavramı merkezli çalışan görsel sanatçılardan oluşan uluslararası Rhythm Section kolektifinin ürettiği işleri bir araya getiriyor. Sergide, sembol sistemlerinin yarattığı sıkışmışlıkta imgenin resimle ilişkisi merkeze alınıyor.



Kamusal alanda yayımlanacak



Resmin dolaysızlığına odaklanan sergide, resim ile imgenin temsil biçimleri arasındaki sınır tartışmaya açılıyor. “İmge bir anlatıdır, üreticisinin bir fikri, bir anlatının kopyasıdır” fikrinden yola çıkan Rhythm Section sanatçıları, resmi imgeden ayırırken ritmi belirleyici bir sanatsal araç olarak ortaya koyuyor. Rhythm Section sanatçılarının ürettikleri fikirler yeni teknik imkanlar ve yeni formlar aracılığıyla dijital resimlere dönüşerek İstanbul’a taşınıyor. Hırdavatçıdan alınan tuval, yağlı boya, akrilik, mürekkep, sulu boya, sprey, yapışkan bant, folyo gibi klasik araçlara dijital medya ve elektronik yüzeyler ekleniyor, analog sanat eserleri dijital bir estetiğe taşınıyor. Section, Karşı Sanat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleşen “Bir Dakika Çağdaş Sanat” başlıklı projenin ilk konuğu olan “Resim vs. İmge” projesi kapsamında tüm kentte kamusal alanlardaki dijital ekranlar artık sadece reklamlar ya da kamu spotları, yani imgeler için değil resimler için de bir mecra hâline gelecek.