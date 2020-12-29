Hirst’ün ecza dolabı

The Art Newspaper’da yer alan habere göre Hirst, geçen cuma günü Instagram hesabı üzerinden 1993 yılına ait “Myth Explored, Explained, Exploded” adlı eserini anlattığı 1 dakikalık videosunu takipçileriyle paylaşarak “Sergide 2000 yılından önce 20’nci yüzyılda yaptığım birçok çalışmam var. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle galeriyi iki kez kapatmak zorunda kaldım ve sergimi pek çok insan görme şansı bulamadı. Bu yüzden eserlerimi teker teker anlattığım videoları sizinle paylaşacağım” notunu düşmüştü. Sanatçı son olarak önceki gün 1993 yılına ait “Clear Solutions to 20th Century Problems” adlı eserini anlattı. Hirst, içinde ilaç şişelerinin yer aldığı bir nevi eczadolabının sol kısmının 20’nci yüzyıla ait problemlerin temiz çözümlerinin, sağ kısmında ise bu problemlerin çözümlerinin yansımalarının yer aldığını belirtti.