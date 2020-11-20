20.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Hitchcock’un filmi mini dizi oluyor
MGM / UA Television, İngiliz oyun yazarı Frederick Knott’un 1952 tarihli aynı isimli oyununa dayanan ve İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock tarafından 1954 yılında beyazperdeye uyarlanan “Dial M For Murder”ı mini diziye uyarlayacağını duyurdu.
Deadline’da yer alan habere göre yapımcılar arasında yer alan Alicia Vikander’in Hitchcock uyarlamasında Grace Kelly’nin hayat verdiği Margot Mary karakterini oynayacağı da iddia edildi. Mini dizinin senaryosunu ise “The Giver” ve “The Staggering Girl” yapımlarıyla tanınan Michael Mitnick ve “Boardwalk Empire” ve “The Wolf of Wall Street”le bilinen Terence Winter yazacak.