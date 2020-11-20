Hitchcock’un filmi mini dizi oluyor

Deadline’da yer alan habere göre yapımcılar arasında yer alan Alicia Vikander’in Hitchcock uyarlamasında Grace Kelly’nin hayat verdiği Margot Mary karakterini oynayacağı da iddia edildi. Mini dizinin senaryosunu ise “The Giver” ve “The Staggering Girl” yapımlarıyla tanınan Michael Mitnick ve “Boardwalk Empire” ve “The Wolf of Wall Street”le bilinen Terence Winter yazacak.



