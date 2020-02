Hockney’nin eserine 23 milyon sterlin

20 ile 30 milyon sterlin arasında satılması beklenen eser 23 milyon 117 bin sterline alıcı buldu. Eserin yeni sahibinin ismi açıklanmadı. “The Splash” 20’nci yüzyılın en önemli üç pop art’ından biri olarak kabul ediliyor. Diğer ikisi “A Little Splash” ve “A Bigger Splash”. Tate Modern’de uzun zamandan bu yana ziyaretçi karşısına çıkan bu eser 2006 yılında 1.9 milyon dolara satılmıştı. Hockney’nin 2018 yılında “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” isimli eseri de Chiristie’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılmış ve eser 90 milyon dolara satılmıştı. Hockney, bu satıştan sonra “Yaşayan En Pahalı Pop Art Sanatçısı” unvanını elde etmiş ancak bir yıl sonra Jeff Koons’un heykeli 91.1 milyon dolara satılınca Hockey bu unvanı kaybetmişti.