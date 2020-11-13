Hollandalı sanatçıların eserleri Kapadokya'da sergileniyor

NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürlüğü ile Güler Sanat iş birliğinde düzenlenen, "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" isimli karma sergi, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kurtuluş Çevik, üniversitede her yıl farklı sanat eserlerine ev sahipliği yaparak, özellikle öğrencilerin sanatsal çerçevede ufuklarının gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Geleneksel ve modern sanat akımlarının gelişmesine katkı sunmak amacıyla üniversite bünyesinde çeşitli eğitim çalışmaları da yürüttüklerini aktaran Çevik, şunları söyledi:

"Her yıl kasım ayında uluslararası etkinliklere yer veriyoruz. Bu yıl ki sergimizde Türkiye'de yaşayan Hollandalı üç sanatçının eserleri yer almaktadır. Sanatçıların, ülkemizdeki yaşamlarından referans alarak ortaya çıkardığı işler, farklı disiplinlerde dışa vurulmuş. Biz üniversite olarak ilk, orta ve lise öğrencilerinin yanında, üniversitedeki kendi öğrencilerimizin eğitim sürecine katkı sunuyoruz. Güncel ve geleneksel sanat disiplinlerini bölge halkı ile buluşturuyoruz. Bugüne kadar 30'a yakın ülkeyle iş birliği yaparak sanat örneklerini müzemizde ağırladık."

Türkiye'de yaşayan Hollandalı sanatçılar Arjen Zwart, Jeroen Paalvast ve Koenraad Marinus Van Lier'in heykel, resim ve fotoğraflardan oluşan sergisi, 27 Kasım'a kadar açık kalacak.