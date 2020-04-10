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10.04.2020 - 14:59 |

HOOD Base ve Hexe Music'ten canlı yayın maratonu

Kültür-sanat dünyasının farklı alanlarından isimlerle, “Where do we go from here?” başlığı altında gerçekleşecek Instagram söyleşileriyle müzik sektörü başta olmak üzere bu küresel kriz karşısında alınan ilk önlemleri, orta ve uzun vadedeki öngörüleri ve çözüm önerilerini konuşulacak.

HOOD Base ve Hexe Music'ten canlı yayın maratonu

İçinde olduğumuz küresel salgının giderek bulanıklaştırdığı bir gelecek manzarasına bakarken, 11 Nisan Cumartesi günü bu defa 24 saat sürecek bir "Who's in a Bunker" akışıyla farklı isimlere ses veriyor. Konserler ve söyleşilerle müziği, fikirleri, duyguları, önerileri paylaşılacak. Zorunlulukların yanında bireysel ve kolektif çabalarla günden güne yeniden şekillenen hayat şu anda neye benziyor, gelecekte neye benzeyecek ya da benzemeli? Buradan nereye gidiyoruz? Sorularımızı soruyor, yanıtları birçok isimle birlikte aranacak.

11 Nisan Cumartesi 12:00'de başlayıp 12 Nisan Pazar 12:00'de sona erecek "Who's in a Bunker #2" yayın akışında Ahmet Ali Arslan, Albus-In, Ali Deniz Kardelen, Bidar, Blank Wall Season, Çiçek Çocuk, Deniz of the Bees, Dilan Balkay, Elif Çağlar, Glasxs, Hedonutopia, Jtamul, Kamufle, Karakter, Kerem Ergener, Padme, Panic Zombies, Parham A.G, Selin Birben, Tuğçe Şenoğul, Wipeç ve Yank canlı performanslarıyla; Asena Hayal, Asperger, Alternatecyborg, Doğukan Güngör (Onaranlar Kulübü), Ekmel Ayar, Elif Atmaca (Toyi), Feryin Kaya, Loradeniz, Ozan Çam, Reptilians From Andromeda, Taner Turna ve TKO ise söyleşilerle yer alıyor.

12 Nisan Pazar günü kültür-sanat dünyasının farklı alanlarından isimlerle, “Where do we go from here?” başlığı altında gerçekleşecek Instagram söyleşileriyle müzik sektörü başta olmak üzere bu küresel kriz karşısında alınan ilk önlemleri, orta ve uzun vadedeki öngörüleri ve çözüm önerilerini konuşuyoruz.

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