Hugh Howey'den kıyamet sonrası romanı Kum

1975 doğumlu ABD’li bilimkurgu yazarı Hugh Howey, ülkemizde ve tüm dünyada, sırasıyla seriye de adını veren ilk eseri Silo (Wool), Vardiya (Shift) ve Toz (Dust) olmak üzere üç kitaptan oluşan üçlemesiyle tanınıyor. Financial Times’ın, “Kum, Hugh Howey'nin Wool serisinin başarısının tesadüf olmadığını gösteren nitelikli bir bilimkurgu-gerilim kitabı” diye tanımladığı “Kum”, İthaki Yayınları çevirisiyle ilk kez Türkiye’deki okurlarıyla buluşacak. Kitap 22 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak. Hem de orijinalinde beş bölümden oluşan romanı, tek bir kitapta okuma fırsatıyla… “Wool” serisinden bağımsız, yeni bir evrende geçen 344 sayfalık “Kum” romanını Türkçeye çevirense Cihan Karamancı.

Tanıtım bülteninden:

“Kimse bizim için gelmeyecek. Kimse bizi kurtarmayacak. Bu, bizim hayatımız.”

Eski dünya kumların altında kaldı. Hareket eden, yer değiştiren, çöken kumların üstündeki vahşi yenidünyaysa eskisinden daha zalim. Dinmeyen rüzgârların ve korkunç kumların yaşamı kontrol ettiği kasabalarında dört kardeş, anne ve babalarının onları terk etmesinden sonra tek başlarına. Böyle bir dünyanın en saygı duyulan mesleği ise babalarının da yaptığı “kum dalgıçlığı”.

Dört kardeşten biri olan Palmer, kendini kanıtlamak ve hayatını kazanmak için yaşına göre oldukça tehlikeli bir göreve hazırlanıyor: Kumulların altına dalarak çok derinde olduğuna inanılan efsanevi, eski dünya şehrini keşfetmek. Fakat bu zorlu dalış sadece Palmer’ın değil yaşadığı tüm kasabanın dünyasını yerle bir edecek.

Kum, kanunsuzluğu, göz ardı edilmişliği, kendi başınalığı keşfe çıkan soluksuz bir macera.

“Hugh Howey bu işi biliyor.” – SFX

“Capcanlı ve mükemmel yaratılmış bu dünyanın arka planında aile ve toplum hakkında oldukça duygu dolu bir hikâye yatıyor.” – Morning Star