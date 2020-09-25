I ME CE’nin ‘disko’su

I ME CE ile Elçin Arpaçay, Merve Heper ve Emine Sandal tarafından karantinanın her yönden kısıtlayıcı etkisiyle baş etmek üzere gelecek günleri bir mizansen çerçevesinde hayal edebilmek adına kurgulanan “DISKO-19”, üç aylık çalışma sürecinin ardından sanatçıların bireysel figür ve manzara çalışmalarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluştu. İllüstrasyon, kolaj, çizim gibi yöntemlerin bir arada olduğu “DİSKO-19”, dijital bir tuvalde ışıklı kutu (lightbox) yöntemiyle 150X200 boyutunda Passage Petits Champs merdivenlerinde sergileniyor.