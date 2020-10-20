İDOB “Barok Konser” ile Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konser, 22 ve 24 Ekim 2020 tarihlerinde seslendirilecek.

Batı Avrupa klasik müziğinde yaklaşık 1600 -1750 yılları arasındaki dönemi tanımlamak için kullanılan Barok Müziği’nde , Rönesans'ın dengeli ve rasyonel tavrının aksine dinamik, gösterişli ve dramatik öğeler kullanılmıştır. Barok Müzik dönemine değerler kazandırmış besteciler; Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Tommaso Giordani, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Francesco Durante, Francesco Cavalli’ye ait eserler programda yerini alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri; soprano Otilia İpek, mezzosoprano Elif Tuğba Tekışık, bariton Kevork Tavityan, bas Suat Arıkan ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko sahnede olacak. Konserde baş kemancı ise Ceren Gürkan. Orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile birlikte sanatseverlere unutulmaz bir barok gecesi sunulacak.

22 Ekim 2020 Perşembe Saat: 20:00

24 Ekim 2020 Cumartesi Saat:16:00

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi