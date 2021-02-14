İki yaratıcı isim yeni dizide birlikte

“Fleabag” ve “Atlanta” ile televizyon dünyasında son yılların en başarılı işlerinden ikisine imza atan bu ikiliyi bir araya getiren yapım ise Amazon çatısı altında hazırlanan “Mr. & Mrs. Smith” dizisi olacak. Waller-Bridge ve Glover, birlikte hazırlayacakları dizinin başrollerini de paylaşacaklar. Donald Glover’ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurulan dizi, 2022 yılında ekrana gelecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ