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10.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İkinci el kitap ve CD satışı arttı

İngiltere’de pandemi boyunca ikinci el kitapların ve CD’lerin online satışlarında patlama oldu.

İkinci el kitap ve CD satışı arttı

The Guardian’da yer alan habere göre, 2020 yılının sonunda ikinci el kitap satışlarında J.K Rowling’in “Harry Potter” serisinden 4 kitap listenin ilk 5’inde yer aldı. Adele’in “21” adlı albümü ise CD satışlarında birinci oldu. Araştırmacılar, İngiltere’de ikinci el kitapların satışının yüzde 75 arttığını, albümlerin ise yüzde 22 artış gösterdiğini belirtti. Çevrimiçi dükkânlardan biri olan MusicMagpie’nin CEO’su Steve Oliver, “Tüketicilerin yenilenmiş ürünleri satın almaya yönelik tutumları değişiyor” dedi.

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