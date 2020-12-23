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23.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İklim temalı kısa filmler yarışıyor

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek için 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın beşinci yılında finalistler belli oldu.

İklim temalı kısa filmler yarışıyor

Bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na Türkiye’nin 43 farklı ilinden 282 film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu. Seçilen filmler arasında Seyfican Bilgiç’in yönettiği “Altın Çağ”, Evrim İnci’nin yönettiği “Bulak” ve Nagehan Güven’in imzasını taşıyan “Çığlık” da bulunuyor. Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Ödüller 13 Ocak’ta online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

 

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