İkonik çantalar sergileniyor

Geçen nisan ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen sergi, 12 Eylül’de ziyarete açmıştı ancak İngiltere’deki yeni pandemi önlemleri dolayısıyla tekrar kapatılmıştı. Fiziki açılış tarihi belli olmayan ve online gezilen sergi 12 Eylül 2021’e kadar ziyaret edilebilecek. “Bags: Inside Out” 16. yüzyıldan bugüne uzanan süreçte yaklaşık 300 çantayı bir araya getiriyor. Sergilenen çantalar arasında Mulberry, Karl Lagerfeld, Hermès, Off-White, Dior, Chanel, Fendi, Versace ve Stella McCartney gibi markalar yer alırken; tasarım el çantalarından askeri sırt çantalarına, valizlerden makyaj çantalarına pek çok çanta çeşidi izleyiciye sunuluyor. Sergideki nadir eserler arasında Büyük Krallık Mührü’nün saklandığı kese, İkinci Dünya Savaşı zamanında Kraliçe Mary’ye ait gaz maskesinin çantası, 1900’lerin başından kalma Louis Vuitton sandığı var.



Türkiye’den Manu Atelier



Jane Birkin’e ait olan ilk Birkin çanta da sergilenirken adını Prenses Diana’dan alan Lady Dior çanta, “Sex and the City” dizisinde Carrie Bradshaw karakterinin kullandığı Fendi ‘Baguette’ çanta, Paris Hilton ve Kim Kardashian’ın popüler hale getirdiği Marc Jacobs imzalı Louis Vuitton ‘speedy’ çanta ve Mulbery’nin “Alexa” modeli öne çıkıyor. Sergilenen işler arasında bir de Türk markası bulunuyor, Manu Atelier’in Pristine modeli de izleyiciyle buluşacak çantalar arasında.