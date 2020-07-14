İkonik kapaklar canlandırıldı

The Sun’da yer alan habere göre yaklaşık 4 aydır ziyarete kapalı olan bakım evinde yaşayan sakinler, bu süreçte ailelerini ve yakınlarını göremedi. Bu nedenle bakım evinin etkinlik organizatörü Robert Speker, ikonik albüm kapaklarını doğaçlama bir fotoğraf çekimiyle yeniden yarattıkları bir proje başlattı. Speker, önceki gün bu çekimlerden ortaya çıkan görüntüleri Queen, Elvis Presley, David Bowie, Madonna ve Taylor Swift’in orijinal albüm kapaklarıyla birleştirerek “Sydmar Bakım Evi sakinleri ve bakıcıları, klasik albüm kapaklarını yeniden oluşturuyorlar” notuyla paylaştı.