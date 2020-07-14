14.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İkonik kapaklar canlandırıldı
İngiltere’nin Edgware bölgesindeki Sydmar Bakım Evi sakinleri ve görevlileri, karantina sürecinde tüm zamanların en ikonik albüm kapaklarından bazılarını yeniden canlandırdı.
The Sun’da yer alan habere göre yaklaşık 4 aydır ziyarete kapalı olan bakım evinde yaşayan sakinler, bu süreçte ailelerini ve yakınlarını göremedi. Bu nedenle bakım evinin etkinlik organizatörü Robert Speker, ikonik albüm kapaklarını doğaçlama bir fotoğraf çekimiyle yeniden yarattıkları bir proje başlattı. Speker, önceki gün bu çekimlerden ortaya çıkan görüntüleri Queen, Elvis Presley, David Bowie, Madonna ve Taylor Swift’in orijinal albüm kapaklarıyla birleştirerek “Sydmar Bakım Evi sakinleri ve bakıcıları, klasik albüm kapaklarını yeniden oluşturuyorlar” notuyla paylaştı.
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladıKurban Bayramı'nda kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını herkes merak ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bu konu ve corona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.