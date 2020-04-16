MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İkonik kitapçıya destek
ABONE OL
16.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İkonik kitapçıya destek

San Francisco’daki ikonik kitapçı ve yayıncı olan City Lights, önceki hafta koronavirüs salgını nedeniyle kepenklerini kapattı ve geleceğinin tehlikede olduğunu duyurdu.

İkonik kitapçıya destek

The Guardian’da yer alan habere göre City Lights’ın genel müdürü Elaine Katzenberger’in bu açıklamasından sonra yardım kuruluşu GoFoundMe ve kitapseverler kitapçının hayatta kalması için önceki günlerde bir kampanya başlattı ve 460 bin dolardan fazla bağış topladı. Katzenberger, “City Lights’a duyulan bu sevginin kendini böyle bir güçle göstermesi kelimelerle tarif edilemeyecek bir şey” diye belirtti. Ardından da kitapçının kurucusu olan 101 yaşındaki Lawrence Ferlinghetti’ye de bu desteği anlatacağını belirtti. 

Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Sıradaki Haber