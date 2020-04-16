İkonik kitapçıya destek

The Guardian’da yer alan habere göre City Lights’ın genel müdürü Elaine Katzenberger’in bu açıklamasından sonra yardım kuruluşu GoFoundMe ve kitapseverler kitapçının hayatta kalması için önceki günlerde bir kampanya başlattı ve 460 bin dolardan fazla bağış topladı. Katzenberger, “City Lights’a duyulan bu sevginin kendini böyle bir güçle göstermesi kelimelerle tarif edilemeyecek bir şey” diye belirtti. Ardından da kitapçının kurucusu olan 101 yaşındaki Lawrence Ferlinghetti’ye de bu desteği anlatacağını belirtti.