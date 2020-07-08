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08.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ildikó Enyedi filmleri İstanbul Modern Sinema’da

Covid-19 salgını sebebiyle programlarına ara veren İstanbul Modern Sinema, kontrollü sosyal hayat sürecinde kapılarını yeniden açıyor.

Ildikó Enyedi filmleri İstanbul Modern Sinema’da

Salgın sebebiyle ara verilen “Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey” adlı program 16-19 Temmuz tarihleri arasında kaldığı yerden devam ediyor. Sinemasında evren ile insan ruhunun esrarlarını çözmeye çalışan yönetmen bilimkurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı ülke sinemasının tarihine yeni bir anlatı ve anlatım getirdi. “Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey” retrospektifi kapsamında yönetmenin filmografisinden dördü kısa olmak üzere dokuz film gösteriliyor. Seyirciyle buluşacak filmler arasında yönetmene Berlin’den Altın Ayı kazandıran 2017 yapımı “Beden ve Ruh” da var.

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